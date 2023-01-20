Две страны согласились передать Украине 30 танков Leopard 2, — СМИ

В случае достижения соглашения речь может идти о поставках 2 танков Leopard 2 в месяц, при условии, что расходы за это Германия возьмет на себя.

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Словакия и Чехия согласились передать Украине 30 немецких танков Leopard 2 — по 2 танка в месяц. Взамен эти государства получат от Германии меньшее количество отремонтированных Leopard 2A4. Об этом сообщает немецкое издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Словакия и Чехия поддерживают идею поставки в Украину тяжелых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства", — говорится в публикации.

По данным журналистов, в рамках процесса передачи Германия согласилась заменить Словакии и Чехии технику на отремонтированные Leopard 2A4 — первые единицы техники уже были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре. Помимо этого СМИ стало известно, что в рамках заседания министров обороны стран-партнеров Украины 20 января на немецкой базе "Рамштайн" обе страны могут предложить направить немецкие танки в Украину — речь идет о количестве в 30 машин, которые были приобретены и поставлены на хранение после списания со складов Швейцарии и Германии.

В публикации говорится, что согласно плану, Словакия и Чехия хотят выступить за поставку около 2 танков в месяц, при условии что расходы за это берет на себя ФРГ.

В то же время есть ряд нюансов, связанных с передачей Leopard 2 Украине, пишут журналисты. В частности, проблема заключается в том, что необходимо обучить украинский экипаж и наладить поставку запчастей, что затруднительно для ФРГ. Кроме того, источники издания в военных кругах отмечают, что может быть рассмотрен вопрос о передаче Украине большего количества более старых Leopard 1, из которых около 150 до сих пор находятся на хранении.

Напомним, в Германии проходит заседание "Рамштайн". Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас происходит переломный момент на войне. Поэтому Запад должен усиливать помощь украинской армии.

20 января СМИ уже составили список того, что Запад пообещал Украине перед "Рамштайном".﻿

В свою очередь Министерство обороны Украины акцентировало внимание на том, что государство на данный момент нуждается в танках, артиллерии и боеприпасах.