Ексміністерка оборони ФРН заборонила інвентаризацію Leopard за тиждень до звільнення, — Business Insider

За інформацією журналістів, Крістіне Ламбрехт, можливо, намагалася відвести федерального канцлера Олафа Шольца з-під тиску партнерів, які підштовхують його до початку постачання Києву важких озброєнь.

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Колишня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за кілька днів до того, як подати у відставку, заборонила представникам відомства інвентаризувати танки Leopard 1 та Leopard 2, які перебувають на озброєнні армії країни, повідомляє Business Insider, посилаючись на джерела у міністерстві.

Зазначається, що так Лампрехт, можливо, намагалася забрати федерального канцлера Олафа Шольца з-під тиску партнерів, які підштовхують ФРН до постачання Києву основних важких озброєнь.

За словами джерел журналістів у Міноборони Німеччини, якби у пресі з'явилися повідомлення про те, що представники відомства підраховують танки, це могло бути сприйнято як підготовка до постачання озброєнь.

Крістіне Ламбрехт, яка керувала оборонним відомством з кінця 2021 року, подала у відставку 16 січня. Вакантний пост зайняв Борис Пісторіус, який раніше очолював МВС землі Нижня Саксонія.

Після нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн", головним питанням якої була передача Україні основних танків Бундесверу Leopard 2, Пісторіус розпорядився про необхідність з'ясувати точну кількість "Леопардів", щоб визначити, скільки одиниць важкої техніки можна було б відправити в Україну.

Напередодні ввечері 20 січня, після того, як стало відомо, що після восьмого "Рамштайну" рішення про постачання Leopard 2 прийнято не було, українці, які перебувають у Німеччині, влаштували мітинг перед Бундесвером, вимагаючи все ж таки почати постачання танків.

Раніше Фокус повідомляв, що міністр оборони України Олексій Резніков, резюмуючи підсумки саміту на авіабазі "Рамштайн", повідомив, що багато союзників оголосили про свої пакети військової допомоги "за зачиненими дверима".