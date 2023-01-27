Танки Leopard 2 поступят на вооружение 14-й мехбригады, – командующий Охрименко

По словам Александра Охрименко, бойцы ВСУ знакомились с западными танками в ходе танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge в Европе. Поэтому они смогут освоить машины.

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Командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Александр Охрименко заявил, что его бойцы знакомы с танками Leopard 2. Об этом сообщает Military Media Center.

В ходе европейских танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge танкисты 14-й бригады представляли ВСУ. Там же военные трижды становились лучшим танковым взводом. Поэтому Охрименко выражает уверенность, что бойцы смогут освоить "Леопарды" и "Абрамсы".

[ + – ] Взвод украинских танков Strong Europe Tank Challenge

"Танки Leopard на вооружении ВСУ, нашей отдельной механизированной бригады, станут одним из залогов успеха нашей победы", — заявил Охрименко.

Он также добавил, что танкисты княжеской бригады были основной ударной силой во время обороны Киевской области в феврале-марте 2022 года, а также основой обороны Киева. Бойцы смогли остановить, а затем и заставить отступить ВС РФ.

Поставки танков "Леопард" от западных партнеров позволят Украине существенно усилить преимущество Сил обороны на поле боя, вернуть захваченные территории, включая Крым. Охрименко назвал войну цивилизационной.

Напомним, в СМИ писали, что ВСУ смогут настроить логику для западных танков Leopard, Abrams и Challenger.

27 января в Дании заявили, что они не присоединяться к танковой коалиции для Украины, так как их слишком мало в стране.