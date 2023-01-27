Танки Leopard 2 надійдуть на озброєння 14-ї мехбригади, — командувач Охріменко

За словами Олександра Охріменка, бійці ЗСУ знайомилися із західними танками під час танкових змагань Strong Europe Tank Challenge у Європі. Тому вони матимуть змогу освоїти машини.

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Командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександр Охріменко заявив, що його бійці знайомі з танками Leopard 2. Про це повідомляє Military Media Center.

У ході європейських танкових змагань Strong Europe Tank Challenge танкісти 14-ї бригади представляли ЗСУ. Там же військові тричі ставали найкращим танковим взводом. Тому Охріменко висловлює впевненість, що бійці зможуть освоїти "Леопарди" та "Абрамси".

[ + – ] Взвод українських танків Strong Europe Tank Challenge

"Танки Leopard на озброєнні ЗСУ, нашої окремої механізованої бригади, стануть однією із запоруок успіху нашої перемоги", — заявив Охріменко.

Він також додав, що танкісти князівської бригади були основною ударною силою під час оборони Київської області у лютому-березні 2022 року, а також основою оборони Києва. Бійці змогли зупинити, а потім змусити відступити ЗС РФ.

Постачання танків "Леопард" від західних партнерів дозволять Україні суттєво посилити перевагу Сил оборони на полі бою, повернути захоплені території, включаючи Крим. Охріменко назвав війну цивілізаційною.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що ЗСУ зможуть налаштувати логіку для західних танків Leopard, Abrams та Challenger.

27 січня в Данії заявили, що вони не приєднуються до танкової коаліції для України, оскільки танків замало в країні.