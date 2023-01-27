"Звичайний ранок для України": ЗСУ зможуть налаштувати логістику для західних танків, – CNN

Захід передасть різні модифікації "Леопардів", а також Challenger 2 та M1 Abrams. Військовий аналітик Трент Теленко зазначає, що для української армії немає нічого нового у тому, щоб поєднувати різні види техніки на полі бою.

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Українська армія отримає різні версії танків: M1 Abrams, Challenger 2, Leopard 2. Для ЗСУ використовувати різні види бронетехніки буде не вперше. Про це повідомляє CNN.

Аналітики наголошують на важливості технічного обслуговування сучасних західних танків, щоб не було так, що машину неможливо кинути в бій через поганий стан. Військовий аналітик CNN Марк Хертлінг зазначає, що підтримка танків у боєздатності залежить не тільки від екіпажу. Важлива кожна частина ланцюжка, включаючи постачання запчастин, навчання обслуговуючого персоналу та низку інших нюансів.

Бажано створити логістичний хаб в Україні та Польщі, зазначає старший науковий співробітник Школи держполітики Лі Куан Ю за Національного університету Сінгапуру Дрю Томпсон.

При цьому навіть одних Leopard 2 Україні передаватимуть різні модифікації — 2A4 та 2A6, які мають різну оптику, гармати та інші зміни. Однак зазначається, що якщо раніше кількість вирішувала над якістю, то зараз вирішує логістика над усім іншим — це важливіше за вогневу міць, захист і мобільність.

Водночас ексаудитор із контролю якості закупівель DARPA та військовий аналітик Трент Теленко зазначає, що Україна вже не перший день використовує "невідповідні типи техніки". ЗСУ застосовують як свої різноманітні версії танків, так і російські.

"Що стосується 12 одиниць однієї моделі, 30 одиниць іншої та 100 одиниць третьої… це ще один ранок середи в українській армії. Україна залучає розумних людей до вирішення питань технічного обслуговування поряд із справжньою механізованою логістикою та сучасними інформаційними технологіями складського заощадження", — заявив Теленко .

Нагадаємо, 27 січня в Пентагоні заявили, що вони поставлятимуть Україні танки доти, доки Путін не закінчить війну.

Також у WP писали, що Україна зіткнеться із труднощами, використовуючи танки Leopard, Challenger, Abrams.