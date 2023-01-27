"Обычное утро для Украины": ВСУ смогут настроить логистику для западных танков, – CNN

Запад передаст разные модификации "Леопардов", а также Challenger 2 и M1 Abrams. Военный аналитик Трент Теленко отмечает, что для украинской армии нет ничего нового в том, чтобы совмещать разные виды техники на поле боя.

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Украинская армия получит различные версии танков: M1 Abrams, Challenger 2, Leopard 2. Для ВСУ использовать разные виды бронетехники будет не в первый раз. Об этом сообщает CNN.

Аналитики отмечают важность технического обслуживания современных западных танков, чтобы не было так, что машину невозможно бросить в бой из-за плохого состояния. Военный аналитик CNN Марк Хертлинг отмечает, что поддержка танков в боеготовности зависит не только от экипажа. Важна каждая часть цепочки, включая поставки запчастей, обучение обслуживающего персонала и ряд других нюансов.

Желательно создать логистический хаб в Украине и Польше, отмечает старший научный сотрудник Школы госполитики Ли Куан Ю при национальном университете Сингапура Дрю Томпсон.

При этом даже внутри одних Leopard 2 Украине будут передавать разные модификации — 2A4 и 2A6, которые имеют разную оптику, орудия и другие изменения. Однако отмечается, что если раньше количество решало над качеством, то сейчас решает логистика над всем остальным — это важнее огневой мощи, защиты и мобильности.

Вместе с тем экс-аудитор по контролю качества закупок DARPA и военный аналитик Трент Теленко отмечает, что Украина уже не первый день использует "несоответствующие типы техники". ВСУ применяют как свои разнообразные версии танков, так и российские.

"Что касается 12 единиц одной модели, 30 единиц другой и 100 единиц третьей… это еще одно утро среды в украинской армии. Украина привлекает умных людей к решению вопросов технического обслуживания наряду с настоящей механизированной логистикой и современными информационными технологиями складского сбережения", — заявил Теленко.

Напомним, 27 января в Пентагоне заявили, что они будут поставлять Украине танки до тех пор, пока Путин не закончит войну.

Также в WP писали, что Украина столкнется с трудностями, используя танки Leopard, Challenger, Abrams.