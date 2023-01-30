Германия определилась, из какого батальона передаст 14 "Леопардов" Украине, — СМИ

Украинские войска получат немецкую технику из 203-го танкового батальона. Всего в их распоряжении есть 44 танка Leopard 2, однако сколько из них нуждаются в ремонте неизвестно.

Related video

Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2 из воинской части в Аугустдорфе на северо-западе ФРГ — машины принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает издание Westfalen Blatt.

По данным журналистов, общая численность танков Leopard 2 в батальоне составляет 44 единицы. Сколько из них нуждаются в ремонте на данный момент неизвестно.

Ожидается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус в среду, 1 февраля, посетит воинскую часть в Аугустдорфе, откуда в будущем танки будут отправлены Украине.

В публикации говорится, что 203-й танковый батальон все еще находится в Литве — в качестве головного подразделения миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", которая предназначена для защиты восточного фланга территории НАТО от РФ. В этой миссии также участвуют военнослужащие из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Танкисты Аугустдорфа находятся в Прибалтике с августа 2022 года, и теперь их ждут обратно со своими танками.

Германия планирует отправить технику в Украину в конце марта или начале апреля, добавили журналисты. При этом до сих пор неизвестно, будут ли заменены танки, которые выведут из 203-го танкового батальона.

"Солдаты надеются, что министру обороны будет что сказать во время визита в среду. Борис Писториус хочет узнать о возможностях танка Leopard 2 и поговорить с солдатами", — говорится в материале.

В этом месяце Фокус подсчитал, сколько танков Leopard 2 получит Украина от западных партнеров в ближайшем будущем.

Ранее эксперт по танкам из оборонной разведывательной фирмы Janes Сонни Баттерворт рассказал, с какими проблемами могут столкнуться украинские военные при использовании западных танков Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.