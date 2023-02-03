Шольц не планував постачати Україні танки Leopard: ЗМІ назвали три ознаки

За словами журналістів, поки Олаф Шольц говорить про тривале узгодження планів із США, факти вказують на те, що канцлер був змушений змінити свою позицію щодо танків в останній момент.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц до останнього моменту не планував надавати Україні німецькі танки Leopard 2, оскільки вважав, що Сполучені Штати Америки також не передадуть ЗСУ свої танки. Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

У публікації йдеться, що наступного дня після розблокування поставок Leopard 2 в Україну Шольц позиціонував себе як "проникливий стратег". Політик стверджував, що рішення приймалося довго через довгостроковий план, узгоджений з партнерами, зокрема зі США.

Проте журналісти вказали на три факти, які можуть говорити про те, що німецький канцлер не збирався надавати Leopard 2 до самого кінця і тим самим поставив себе у скрутне становище.

Як ухвалювалося рішення у Вашингтоні

ЗМІ вдалося поспілкуватися з двома впливовими іноземними політиками, які стверджують, що в середині січня президент США Джо Байден доручив голові ЦРУ Вільям Бернс оцінити, чи готові Україна і РФ до мирних переговорів.

В результаті американському президенту було повідомлено про те, що обидві сторони відкинули умови один одного, оскільки українці не мають наміру відмовлятися від своїх територій, а в Кремлі були впевнені у своєму успіху у довгостроковій перспективі.

"Пропозиція Києву говорила: світ в обмін на землю, пропозиція Москві: земля в обмін на світ. Кажуть, що "земля" становила близько 20 відсотків території України", — зазначають журналісти.

За словами згаданих політиків, Байден розглядав варіант відмови від частини українських територій, щоби швидше завершити війну і переключити увагу на Китай. Такої ж позиції дотримувалися радник з безпеки Джейк Салліван та голова ЦРУ Вільям Бернс.

Протилежні погляди були у державного секретаря Ентоні Блінкена та глави Пентагону Ллойда Остіна. На їхню думку, США мали посилити військову підтримку України, щоб не дати РФ порушити світовий порядок.

За даними, отриманими журналістами, Бернс провалив свою дипломатичну місію в Україні та Росії, після чого президент США вирішив піти на умову Шольца та схвалити відправку танків M1 Abrams до України.

Шольц не був готовий до рішення Байдена

Журналісти вважають, що рішення США про постачання Україні своїх танків, ймовірно, застало Олафа Шольца зненацька.

Про це говорить той факт, що ввечері 24 січня, коли канцлер ухвалив рішення про постачання ЗСУ Leopard 2, МЗС Німеччини розіслало своїм дипломатичним представництвам в інших країнах "правила офіційної мови для дипломатів".

У секретному повідомленні міністерства йшлося про те, що уряд Німеччини "ще не прийняв рішення щодо постачання бойових танків з Німеччини", а також про те, що "все ще є необхідність обговорення питання про можливе постачання Leopard 2".

Журналісти дійшли висновку, що міністра закордонних справ ФРН Анналену Бербок не попередили про рішення влади, а Олаф Шольц до останнього не розглядав варіант, при якому Байден прийме бік Блінкена і Остіна щодо поставок танків.

У ФРН не проводили інвентаризацію танків

На зустрічі союзників України на авіабазі в Рамштайні 20 січня новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив про намір з'ясувати точну кількість танків Leopard, щоб визначити скільки одиниць техніки можна було б відправити в Україну.

Після цього депутат від християнсько-демократичної партії Ніколас Ціппеліус запитав секретаря Міноборони Сімтьє Меллер, чи перевіряв уряд наявність танків для можливого відправлення в Україну у 2022 році, на що отримав негативну відповідь.

"Не було проведено комплексної та детальної перевірки наявності на складах Бундесверу бойових танків та бронетранспортерів у контексті можливих поставок до України. Єдиної позиції серед прихильників України щодо можливого постачання згаданих систем озброєння не було", — відповіла Меллер.

В підсумку ЗМІ вважають, що в Німеччині не готувалися до постачання танків Leopard до України, оскільки вважали, що американці також не наважаться на це. Журналісти зазначають, що згадані факти виставляють канцлера Шольца не в кращому світлі та завдають удару по іміджу ФРН.

Нагадаємо, що 27 січня командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександр Охріменко заявив, що його бійці знайомі з танками Leopard 2. У ході європейських танкових змагань Strong Europe Tank Challenge танкісти 14-ї бригади представляли ЗСУ.

Фокус також писав про те, що 30 січня стало відомо, що Німеччина відправить Україні 14 танків Leopard 2 з військової частини в Августдорфі на північному заході ФРН. Машини належать 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади.