Шольц готовий надати Україні танки Leopard 2: ЗМІ назвали умову

За інформацією німецьких журналістів, Німеччина поставить Україні основні бойові танки, якщо США передасть Києву свої.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий надати Україні танки Leopard 2, але за умови, що США, зі свого боку, поставлять Києву свої основні бойові танки M1 Abrams. Про це 18 січня повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

За інформацією журналістів, у вівторок, 17 січня, відбулася телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом. Канцлер дав зрозуміти американському лідеру, що Німеччина не діятиме самотужки.

Очевидно, як пише видання, США вимагають від Канцелярії не тільки дозволити іншим країнам постачати танки Leopard 2, а й робити це самій.

Зазначимо, що без дозволу Берліна інші країни не можуть відправити Україні необхідні їй основні бойові танки Leopard 2.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться зустріч представників Міноборони України із західними союзниками, де обговорять надання Києву необхідного озброєння.

Чи передасть США Україні танки?

18 січня журналісти CNN повідомили про те, що США, очевидно, не готові передати Україні танки M1 Abrams. На думку західних експертів, занадто велика варіація танків може послабити ЗСУ, оскільки потрібні різні підходи до логістики й експлуатації.

"Це дуже, дуже відмінна система від того покоління танків, яке вони використовують у цей час. Тому нам доведеться пройти значну програму навчання з їхньою армією. Не можна просто сказати: "Гей, ми виставляємо вам Абрамс сьогодні, а завтра ви б'єтеся з ним". Це взагалі за межами можливого", — сказав генерал-майор армії у відставці Патрік Донахью, колишній командир Центру передового досвіду сухопутних військ у Форт-Беннінгу, штат Джорджія.

Нагадаємо, депутати Європарламенту в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки й оборони ЄС" офіційно звернулися до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом відправити Україні танки Leopard 2, а також системи ППО.

18 січня на форумі у Давосі польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що всього Польща хотіла б передати Україні до 100 танків. Для цього ведуться переговори із союзниками, враховуючи канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Днем раніше, 17 січня, глав МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що низка європейських держав виступила з ідеєю створення танкової коаліції для України.