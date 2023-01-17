Європейські держави виступили за створення танкової коаліції для України, — ОП

За словами Михайла Подоляка, для контрнаступу Україні потрібні танки Challenger, M1 Abrams та Leopard 2.

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Низка європейських держав виступила з ідеєю створення танкової коаліції для України. Про це у вівторок, 17 січня, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Низка держав Європи не просто готові передати техніку та обговорювати логістику, а і виступили з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України. Ідею буде реалізовано обов'язково", — написав Подоляк.

Фото: Скриншот

Водночас радник голови ОП нагадав, що Україні для контрнаступу потрібні танки Challenger, M1 Abrams та Leopard 2.

Що відомо про постачання танків Україні

17 листопада міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що новий голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вирішить питання щодо постачання танків Leopard 2.

За інформацією Reuters, Німеччина виготовила тисячі танків Leopard 2 під час Холодної війни. Нині вони стоять на озброєнні багатьох армій Європи. Тому багатьма експертами вони розглядаються як єдиний варіант, якщо йдеться про великі постачання західних танків в Україну. Однак їх не можна доставити без дозволу з Берліна.

Крім того, 17 січня стало відомо про те, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушив до Північної Америки, щоб переконати союзників поставити танки в Україну.

Цього ж дня президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі заявив про намір передати Збройним силам України 14 танків Leopard.

"Ми збираємо спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну. Сподіваюся, до нас приєднаються союзники і ми сформуємо разом хоча б бронетанкову бригаду. Йдеться приблизно про 14 танків", — заявив Дуда.

Раніше, 16 грудня, в Міноборони Великої Британії підтвердили відправлення Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. Як зазначив глава британського оборонного відомства Бен Воллес, Велика Британія стане першою країною, яка передасть Україні основні бойові танки західних країн.

13 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard, проте всі очікують на рішення Німеччини.

"Вже є три… і плюс Польща та Фінляндія вже засвітилися, вже є п'ять країн, готових передати Україні танки, але чекають на рішення Німеччини", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, 17 січня ВПС українські військові розповіли ВВС, що вони швидко освоять західні танки. Саме вони мають дозволити вийти з глухого кута, який зараз спостерігається на фронті.

Також 17 січня Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомив, що Нідерланди розглядають можливість відправлення ЗРК Patriot в Україну.