Великобританія підтвердила постачання в Україну 14 танків танків Challenger 2 та 30 САУ AS90

За даними пресслужби Міноборони Великобританії, танки, САУ AS90s та боєприпаси будуть поставлені зі складів армії, а значну частину іншого обладнання закуплять або поставлять з інших країн.

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У понеділок, 16 січня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад підтвердив, що Великобританія направить Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90, повідомляє пресслужба Міноборони Великобританії.

За словами глави британського оборонного відомства, Велика Британія стане першою країною, яка передасть Україні основні бойові танки західних країн.

Бен Воллес заявив, що Росії "явно не вдалася спроба зламати волю українського народу", натомість вона втратила "значну кількість генералів та командирів".

За його словами, виділений пакет допомоги від Великобританії разом із додатковою військовою підтримкою міжнародної спільноти дозволять Україні вигнати російські війська з української землі.

"Президент Путін не в змозі перемогти, але разом з тим він переконаний, що може продовжувати жорстоке насильство і множити страждання людей доти, доки його війська не будуть відкинуті із захисних позицій і вигнані з країни", — заявив Воллес.

Яку техніку передасть Велика Британія:

14 танків Challenger 2 та броньовані транспортні засоби для евакуації;

батарея з восьми САУ AS90, приведених у повну боєготовність та ще дві батареї різного ступеня готовності;

сотні броньованої техніки, зокрема БТР FV430 Bulldog;

техніка, спрямована на підтримку маневрів, у тому числі для прориву мінними полями та наведення мостів, вартістю 28 млн фунтів стерлінгів (34 млн доларів);

десятки БПЛА на 20 млн. фунтів стерлінгів (24 млн. доларів) для підтримки української артилерії.

100 тисяч артилерійських боєприпасів, на додачу до вже поставлених 100 тисяч.

сотні ракет, включаючи GMLRS, ракети Starstreak та ракети ППО середньої дальності.

запчастини для ремонту сотень українських танків та БМП.

Танки, САУ AS90s та боєприпаси поставлять зі складів британських військ, а значну частину іншого обладнання закуплять або передадуть з інших країн.

Нагадаємо, що у 90-х Україна передала РФ ракети Х-22 у рахунок заборгованості за газ. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, у період 1999—2001 років Київ також розрахувався з Москвою вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту.

Раніше Фокус повідомляв, що в Іжевську жителі виступили з протестами проти будівництва заводу зі збирання БПЛА, бо бояться стати мішенню ЗСУ.