Боятся стать мишенью ВСУ: в Ижевске жители протестуют против строительства завода по сборке БПЛА

Российский бизнесмен Александр Захаров планирует переоборудовать свой ТРЦ "Италмас" в производственные мощности. Местное население опасается, что новый военный завод поставит под угрозу их безопасность.

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Жители столицы российской республики Удмуртия Ижевска написали петицию против строительства в городе завода по производству военных беспилотников. Соответствующее электронное обращение, автором которого выступил Олег Житников, опубликовано на сайте Change.org.

Автор петиции, в частности, пишет, что военное производство собираются запустить на оживленной магистрали в городе внутри жилой многоэтажной застройки.

По данным Житникова, накануне Нового года собственник торгово-развлекательного центра "Италмас" Александр Захаров разослал арендаторам уведомления о расторжении договора аренды. Как стало известно, уже в ближайшее время здесь начнут разворачивать мощности для сборки дронов под нужды ВС РФ.

[ + – ] Петиция против переоборудования ТЦ под военный завод

Однако жители запереживали, что переоборудование ТЦ в завод по производству военных беспилотников поставит местное население под угрозу.

"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса", — возмущается автор петиции.

Как отмечает Житников, до этого все военные производства в городе располагались вдали от жилой застройки. Кроме того, бизнесмен даже не пытается сохранять информацию о сборке беспилотников в секрете, отмечается в петиции.

Действительно, о том, что ижевские ТЦ переоборудуют под военное производство сам Захаров рассказывал еще летом прошлого года.

"Есть способ быстро и многократно увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО [полномасштабной войны в Украине] торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников", — высказался предприниматель.

[ + – ] Александр Захаров не скрывает, что намерен переоборудовать ТЦ для производства дронов

На момент публикации новости электронное обращение подписало 2770 местных жителей.

Александр Захаров — ижевский бизнесмен в сфере военного производства. Является главным конструктором Zala Aero — дочернего предприятия концерна "Калашников", специализирующегося на разработке БПЛА. Компания, в частности, выпускают беспилотники "Ланцет-1" и "Ланцет-3".

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что московская компания "Омнискай" готовится запустить массовое производство БПЛА, чтобы помочь российской армии вести войну против Украины. По словам разработчиков, новый российский дрон "МТ БЛА" может летать со скоростью 120 км/ч и сбрасывать боеприпасы.