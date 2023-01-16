Бояться стати мішенню ЗСУ: в Іжевську жителі протестують проти будівництва заводу зі збирання БПЛА

Російський бізнесмен Олександр Захаров планує переобладнати свій ТРЦ "Італмас" у виробничі потужності. Місцеве населення побоюється, що новий військовий завод поставить під загрозу їхню безпеку.

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Мешканці столиці російської республіки Удмуртія Іжевська написали петицію проти будівництва у місті заводу з виробництва військових безпілотників. Відповідне електронне звернення, автором якого виступив Олег Житніков, опубліковано на сайті Change.org.

Автор петиції зокрема пише, що військове виробництво збираються запустити на жвавій магістралі в місті всередині житлової багатоповерхової забудови.

За даними Житнікова, напередодні Нового року власник торговельно-розважального центру "Італмас" Олександр Захаров розіслав орендарям повідомлення про розірвання договору оренди. Як стало відомо, вже найближчим часом тут почнуть розгортати потужності для збирання дронів під потреби ЗС РФ.

[ + – ] Петиція проти переобладнання ТЦ під військовий завод

Проте жителі почали хвилюватися, що переобладнання ТЦ на завод із виробництва військових безпілотників поставить місцеве населення під загрозу.

"Це практично наклеює на житлові райони Іжевська велику ціль, яку видно навіть з космосу", — обурюється автор петиції.

Як зазначає Житніков, до цього всі військові виробництва у місті розташовувалися далеко від житлової забудови. Крім того, бізнесмен навіть не намагається зберігати інформацію про складання безпілотників у секреті, наголошується у петиції.

Справді, про те, що Іжевські ТЦ переобладнують під військове виробництво сам Захаров розповідав ще влітку минулого року.

"Є спосіб швидко та багаторазово збільшити випуск безпілотних апаратів. Нами розроблено концепцію переобладнання торгових центрів, у яких до початку СВО [повномасштабної війни в Україні] торгували в основному товарами західних брендів, у заводи з конвеєрного виробництва трьох типів вітчизняних безпілотників", — висловився підприємець .

[ + – ] Олександр Захаров не приховує, що має намір переобладнати ТЦ для виробництва дронів

На момент публікації новини електронне звернення підписало 2770 місцевих мешканців.

Олександр Захаров – іжевський бізнесмен у сфері військового виробництва. Є головним конструктором Zala Aero – дочірнього підприємства концерну "Калашников", що спеціалізується на розробці БПЛА. Компанія, зокрема, випускає безпілотники "Ланцет-1" та "Ланцет-3".

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що московська компанія "Омнискай" готується запустити масове виробництво БПЛА, щоб допомогти російській армії вести війну проти України. За словами розробників, новий російський дрон "МТ БПЛА" може літати зі швидкістю 120 км/год та скидати боєприпаси.