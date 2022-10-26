У Москві запускають виробництво дронів для війни в Україні: розкрито характеристики

За словами розробників, новий російський БПЛА може літати зі швидкістю 120 км/год та скидати боєприпаси.

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Московська компанія "Омніскай" готується запустити масове виробництво безпілотних літальних апаратів, щоб допомогти російській армії вести війну проти України. Подробиці директор з маркетингу Ігор Алексєєв розповів інформаційному агентству "Москва".

Компанія "Омніскай" спеціалізується на виробництві малих та середніх безпілотних апаратів. За словами Ігоря Алексєєва, нещодавно вона розробила малий тактичний багатоцільовий безпілотник під назвою МТ БЛА, який може літати зі швидкістю до 120 км/год, а час роботи при максимальному навантаженні становить 40 хвилин.

Дрон облаштували вітчизняним тепловізором і камерою, що обертається, при необхідності військові зможуть встановити лазерний далекомір, ретранслятор сигналу, систему скидання гранат та інше обладнання, "необхідне для виконання завдань спеціальної військової операції". Нагадаємо, Росія офіційно досі не визнає ведення війни на території України.

"Розраховуємо на початку наступного року вийти на виробництво мінімум 200 дронів на місяць за їх відвантажувальної вартості комплекту 1,35 млн рублів (близько $22 тис. — ред.)", — заявив Ігор Алексєєв.

Представник "Омніскай" впевнений, що "МТ БПЛА" відіграє важливу роль у веденні бойових дій, проведенні розвідки чи забезпеченні безпеки, адже під час його розробки враховували досвід використання дронів російськими військами на передовій. Надалі компанія планує забезпечити апарат штучним інтелектом для візуального виявлення, орієнтації у просторі та автономної роботи. Зараз же БПЛА тестується у навчальному центрі Skilldrone, де операторів навчають керувати дронами та видають відповідні посвідчення.

Раніше стало відомо, що в Росії запустили виробництво власних квадрокоптерів. Літальні апарати збирають у Санкт-Петербурзі на заводі концерну "Алмаз-Антей". До кінця 2022 року підприємство обіцяє випустити 1000 дронів, здатних літати за будь-якої погоди та передавати відео на смартфони.