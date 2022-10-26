В Москве запускают производство дронов для войны в Украине: раскрыты характеристики

По словам разработчиков, новый российский БПЛА может летать со скоростью 120 км/ч и сбрасывать боеприпасы.

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Московская компания "Омнискай" готовится запустить массовой производство беспилотных летательных аппаратов, чтобы помочь российской армии вести войну против Украины. Подробности директор по маркетингу Игорь Алексеев рассказал информационному агентству "Москва".

Компания "Омнискай" специализируется на производстве малых и средних беспилотных аппаратов. По словам Игоря Алексеева, недавно она разработала малый тактический многоцелевой беспилотник под названием "МТ БЛА", который может летать со скоростью до 120 км/ч, а время работы при максимальной нагрузке составляет 40 минут.

Дрон оснастили отечественным тепловизором и вращающейся камерой, при необходимости военные смогут установить лазерный дальномер, ретранслятор сигнала, систему сброса гранат и другое оборудование, "необходимое для выполнения задач специальной военной операции". Напомним, Россия официально до сих пор не признает ведение войны на территории Украины.

"Рассчитываем в начале следующего года выйти на производство минимум 200 дронов в месяц при их отгрузочной стоимости комплекта 1,35 млн рублей (около $22 тыс. — ред.)", — заявил Игорь Алексеев.

Представитель "Омнискай" уверен, что "МТ БПЛА" сыграет важную роль в ведении боевых действий, проведении разведки или обеспечении безопасности, ведь при его разработке учитывали опыт использования дронов российскими войсками на передовой. В дальнейшем компания планирует снабдить аппарат искусственным интеллектом для визуального обнаружения, ориентации в пространстве и автономной работы. Сейчас же БПЛА тестируется в учебном центре Skilldrone, где операторов обучают управлять дронами и выдают соответствующие удостоверения.

Ранее стало известно, что в России запустили производство собственных квадрокоптеров. Летательные аппараты собирают в Санкт-Петербурге на заводе концерна "Алмаз-Антей". До конца 2022 года предприятие обещает выпустить 1000 дронов, способных летать в любую погоду и передавать видео на смартфоны.