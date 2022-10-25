В России запустили производство собственных квадрокоптеров: что о них известно

До конца 2022 года планируют выпустить 1000 БПЛА, первые из которых сойдут с конвейера уже в ноябре.

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В Санкт-Петербурге концерн "Алмаз-Антей" начал производство российских квадрокоптеров. Об этом пишет сайт "Известия", ссылаясь на заявление Министерства промышленности и торговли России.

Как уверяют чиновники, теперь на Обуховском заводе собирают многофункциональные гражданские дроны в рамках программы по диверсификации производства на оборонно-промышленных предприятиях РФ. Уже в ноябре предприятие обещает выпустить первые 400 БПЛА, а до конца года — около 1000 экземпляров. Уже в 2022 году первые дроны начнут продавать, а в 2023-м собираются увеличить объемы производства и представить новые модели.

В министерстве поделились некоторыми характеристиками устройства. Первая модель разработана по конструкции квадрокоптера, то есть получила четыре стойки, на которых вращаются по винту. При сборке сотрудники Санкт-Петербуржского завода "Алмаз-Антея" используют "российские современные материалы", а также технологии 3D-печати. В Минпромторге подчеркнули, что дрон сможет работать в морозную погоду и при сильном ветре.

Квадрокоптеры намерены продавать в водонепроницаемом кейсе. Комплект будет включать беспилотник, два сменных аккумулятора, планшетный компьютер со специальным программным обеспечением, пульт управления, устройства для передачи видео на смартфон, запасные лопасти, ключ для их установки, кабели, зарядные устройства.

Пусть дроны считаются гражданскими, россияне сможет использовать их в военных целях. Ранее писали, какие коммерческие БПЛА украинские военные применяют на войне. Как правило, такие аппараты обладают худшими характеристиками, нежели военные модели, но под управлением умелых операторов могут эффективно вести разведку на небольшом расстоянии, корректировать огонь артиллерии и даже самостоятельно сбрасывать гранаты на противника.

Тем временем, Россия использует против Украины иранские дроны. Член общественного совета Минобороны РФ Руслан Пухов проговорился об этом на телеканале "РБК". Он не знал, что трансляция ведется в прямом эфире, и попросил журналистов не затрагивать тему иранских дронов, поскольку власти не признают их иностранное происхождение.