У Росії запустили виробництво власних квадрокоптерів: що про них відомо

До кінця 2022 року планують випустити 1 000 БПЛА, перші з яких зійдуть із конвеєра вже в листопаді.

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У Санкт-Петербурзі концерн "Алмаз-Антей" розпочав виробництво російських квадрокоптерів. Про це пише сайт "Известия", посилаючись на заяву Міністерства промисловості та торгівлі Росії.

Як запевняють чиновники, тепер на Обухівському заводі збирають багатофункціональні цивільні дрони в межах програми диверсифікації виробництва на оборонно-промислових підприємствах РФ. Вже в листопаді підприємство обіцяє випустити перші 400 БПЛА, а до кінця року — майже 1 000 екземплярів. Вже в 2022 році перші дрони почнуть продавати, а в 2023-му збираються збільшити обсяги виробництва та представити нові моделі.

У міністерстві поділилися деякими характеристиками пристрою. Перша модель розроблена за конструкцією квадрокоптера, тобто отримала чотири стійки, на яких обертаються по гвинту. Під час збирання співробітники Санкт-Петербурзького заводу "Алмаз-Антея" використовують "російські сучасні матеріали", а також технології 3D-друку. У Мінпромторгу наголосили, що дрон зможе працювати в морозну погоду і за сильного вітру.

Квадрокоптери мають намір продавати у водонепроникному кейсі. Комплект враховуватиме безпілотник, два змінні акумулятори, планшетний комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням, пульт управління, пристрої для передавання відео на смартфон, запасні лопаті, ключ для їх встановлення, кабелі, зарядні пристрої.

Нехай дрони вважаються цивільними, росіяни зможуть використовувати їх у військових цілях. Раніше писали, які комерційні БПЛА українські військові застосовують на війні. Як правило, такі апарати мають гірші характеристики, ніж військові моделі, але під управлінням умілих операторів можуть ефективно вести розвідку на невеликій відстані, коригувати вогонь артилерії і навіть самостійно скидати гранати на супротивника.

Тим часом Росія використовує проти України іранські дрони. Член громадської ради Міноборони РФ Руслан Пухов обмовився на телеканалі "РБК". Він не знав, що трансляція ведеться у прямому ефірі, і попросив журналістів не торкатися теми іранських дронів, оскільки влада не визнає їх іноземне походження.