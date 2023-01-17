"Питання буде вирішено": новий голова Міноборони Німеччини відправить танки Leopard 2 Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, новий глава Міноборони ФРН зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном напередодні нового саміту на авіабазі Рамштайн.

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Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішить питання щодо постачання танків Leopard 2 Україні. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек перед оголошенням призначення Пісторіуса на посаду. За його словами, рішення про передавання танків стане першим на порядку денному нового міністра оборони.

"Це перше питання, яке має бути вирішене конкретно", — заявив Хабек.

Також видання пише, що очікується, що новий міністр оборони Німеччини прийме міністра оборони США Ллойда Остіна в четвер напередодні нового саміту на авіабазі Рамштайн.

Журналісти пишуть, що Німеччина обережно ставиться до відправлення Україні зброї, оскільки такі дії можуть бути розцінені як ескалація. Проте інші партнери Києва переконують Берлін, що побоювання є недоречними, оскільки Москва не проявляє жодних ознак відмови від своєї агресивної політики. У зв'язку з цим, як повідомляється, Берлін перебуває під сильним тиском.

У матеріалі сказано, що танки Leopard 2 Німеччина під час Холодної війни робила тисячами. Нині вони стоять на озброєнні багатьох армій Європи. Тому багатьма експертами вони розглядаються як єдиний варіант, якщо йдеться про великі постачання західних танків в Україну. Однак їх не можна доставити без дозволу з Берліна.

Танки Leopard 2

Leopard 2 — це німецький танк. На початок 2015 року було виготовлено понад 3 200 танків цього типу. Стоїть на озброєнні армій Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Сінгапуру, Фінляндії та інших країн. Озброєння всіх модифікацій, крім моделі А6, складається зі 120-мм гладкоствольної гармати і двох 7,62-мм кулеметів.

Раніше Фокус писав, що Spiеgel писав, хто стане новим міністром оборони Німеччини. Борис Пісторіус відомий тим, що заборонив демонструвати літеру Z у Нижній Саксонії, а також виступав за конфіскацію майна російських олігархів.

Також повідомлялося, що Канада не заперечує постачання танків Leopard 2 Україні. За словами Джастіна Трюдо, Канада вже передала ЗСУ величезну кількість різних типів озброєнь. Справа до танків ще не доходила, але вони готові розглянути це питання.

Ще нагадаємо, що Анджей Дуда заявив, що Польща має намір передати Україні 14 танків Leopard. Польський лідер розраховує на запаси танків Фінляндії та інших країн Європи. Мета — сформувати у ЗСУ хоча б одну нову бронетанкову бригаду.