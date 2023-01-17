"Готові дати все для перемоги": Канада не виключає постачання танків Leopard 2 Україні

За словами Джастіна Трюдо, Канада вже передала ЗСУ величезну кількість різних типів озброєнь. Справа до танків ще не доходила, але вони готові розглянути це питання.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає постачання в Україну танків Leopard 2. Про це повідомляє The Globe and Mail.

На запитання журналістів, чи Канада постачатиме танки Leopard 2 для української армії, якщо Німеччина дозволить реекспорт, Трюдо відповів, що питання розглянуть.

Канада вже відправила Україні величезну кількість різних типів озброєння, включаючи захист повітряного компонента, проте справа до танків ще не доходила.

"Ми готові дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію", — наголосив Трюдо.

За даними Міноборони Канади, на озброєнні є три модифікації танків Leopard 2 — 2A4, 2A4M і 2A6M. В останній модифікації встановлено й інше знаряддя довжиною 55 калібру, а не 44, як у 2A4. Усього в армії є близько 90 танків німецького виробництва.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, канцлер Шольц розкритикував поспіх союзників із постачанням танків Leopard 2 в українську армію.

13 січня глава МЗС України заявив, що п'ять країн висловили готовність передати танки Leopard 2. Потрібне лише схвалення Берліна.