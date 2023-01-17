"Вопрос будет решен": новый глава Минобороны Германии отправит танки Leopard 2 Украине, — СМИ

По словам журналистов, новый глава Минобороны ФРГ встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в преддверии нового саммита на авиабазе Рамштайн.

Related video

Новый министр обороны Германии Борис Писториус решит вопрос с поставками танками Leopard 2 Украине. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек перед объявлением о назначении Писториуса на должность. По его словам, решение о передаче танков станет первым на повестке дня нового министра обороны.

"Это первый вопрос, который должен быть решен конкретно", — заявил Хабек.

Также издание пишет, что ожидается, что новый министр обороны Германии примет министра обороны США Ллойда Остина в четверг в преддверии нового саммита на авиабазе Рамштайн.

Журналисты пишут, что Германия с осторожностью относится к отправке Украине оружия, так как такие действия могут быть расценены как эскалация. Однако другие партнеры Киева убеждают Берлин, что опасения неуместны, так как Москва не проявляет никаких признаков отказа от своей агрессивной политики. В связи с этим, как сообщается, Берлин находится под сильным давлением.

В материале сказано, что танки Leopard 2 Германия во время Холодной войны производила тысячами. Сейчас они стоят на вооружении многих армий Европы. Поэтому многими экспертами они рассматриваются как единственный вариант, если речь идет о больших поставках западных танков в Украину. Однако они не могут быть доставлены без разрешения из Берлина.

Танки Leopard 2

Leopard 2 – это немецкий основной танк. К началу 2015 года было произведено более 3200 танков этого типа. Стоят на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Финляндии и других стран. Вооружение всех модификаций, за исключением модели А6, состоит из 120-мм гладкоствольной пушки и двух 7,62-мм пулеметов.

Ранее Фокус писал, что Spigel писал, кто станет новым министром обороны Германии. Так, Борис Писториус известен тем, что запретил демонстрировать литеру Z в Нижней Саксонии, а также выступал за конфискацию имущества российских олигархов.

Также сообщалось, что Канада не исключает поставки танков Leopard 2 Украине. По словам Джастина Трюдо, Канада уже передала ВСУ огромное количество разных типов вооружений. Дело до танков еще не доходило, но они готовы рассмотреть этот вопрос.

Еще напомним, что Анджей Дуда заявил, что Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard. Польский лидер рассчитывает на запасы танков Финляндии и других европейских стран. Цель — сформировать в ВСУ хотя бы одну новую бронетанковую бригаду.