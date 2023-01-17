"Шукають, як допомогти": ще одна країна Європи може передати Україні ЗРК Patriot, — ЗМІ

За словами журналістів, остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

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Нідерланди розглядають можливість відправлення ЗРК Patriot в Україну, про що пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами представниці Міноборони Нідерландів Саші Лухофф, країна постійно шукає, як ще можна допомогти Україні. Щоправда, вона не уточнила, яке ще озброєння Амстердам передав Києву, проте зазначила Нідерланди віддають пріоритет саме військовим поставкам в Україну.

Видання нагадало, що Нідерланди можуть приєднатися до США та Німеччини у зміцненні захисту українського неба.

Нагадаємо, що підполковник Дарін Гауб, колишній пілот вертольота Black Hawk і командувач вертолітним полком заявив, що якби системи Patriot уже були в Україні, вони могли б перехопити і в повітрі знищити ракету, яка 14 січня влучила в будинок у Дніпрі. Водночас Гауб зазначив, що навчання навіть американських солдат на цих ЗРК може тривати цілий рік.

ЗРК Patriot

Американський зенітний ракетний комплекс, який використовується як універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Вартість пуску однієї ракети становить майже 3 млн доларів США.

Також повідомлялося, що ЗМІ заявили, що до США прибуло майже 100 бійців ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot. Американський зенітно-ракетний комплекс зможе збивати російські "Іскандери" та ракети Х-22, якою атакували Дніпро 14 січня.

Також Фокус писав, що Sky News повідомив, що Велика Британія вимагатиме у США та Канади передати танки Україні. Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вирушить з візитом у Північну Америку, де одним із головних питань буде військова допомога українській армії.

Також, згідно з повідомленнями ЗМІ, новий голова Міноборони Німеччини надішле танки Leopard 2 Україні. За словами журналістів, новий глава Міноборони ФРН зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном напередодні нового саміту на авіабазі Рамштайн.