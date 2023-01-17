"Ищут, как помочь": еще одна страна Европы может передать Украине ЗРК Patriot, — СМИ

По словам журналистов, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

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Нидерланды рассматривают возможность отправки ЗРК Patriot в Украину, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам представителя Минобороны Нидерландов Саши Лухофф, страна постоянно ищет, как еще можно помочь Украине. Правда, она не уточнила, какое еще вооружение Амстердам передал Киеву, однако отметила Нидерланды отдают приоритет именно военным поставкам в Украину.

Издание напомнило, что Нидерланды могут присоединиться к США и Германии в укреплении защиты украинского неба.

Напомним, что подполковник Дарин Гауб, бывший пилот вертолета Black Hawk и командующий вертолетным полком заявил, что если бы системы Patriot уже были в Украине, они могли бы перехватить и в воздухе уничтожить ракету, которая 14 января попала в дом в Днепре. Вместе с тем Гауб отметил, что обучение даже американских солдат на этих ЗРК может длиться целый год.

ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс, который используется в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов США

Также сообщалось, что СМИ заявили, что в США прибыло около 100 бойцов ВСУ для освоения ЗРК Patriot. Американский зенитно-ракетный комплекс сможет сбивать российские "Искандеры" и ракеты Х-22, которой атаковали Днепр 14 января.

Также Фокус писал, что Sky News сообщил, что Великобритания будет требовать у США и Канады передать танки Украине. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отправится с визитом в Северную Америку, где одним из главных вопросов будет военная помощь украинской армии.

Также, согласно сообщениям СМИ, новый глава Минобороны Германии отправит танки Leopard 2 Украине. По словам журналистов, новый глава Минобороны ФРГ встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в преддверии нового саммита на авиабазе Рамштайн.