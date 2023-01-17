Великобритания будет требовать у США и Канады передать танки Украине, – Sky News

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отправится с визитом в Северную Америку, где одним из главных вопросов будет военная помощь украинской армии.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправляется в Северную Америку, чтобы убедить союзников отправить танки в Украину. Об этом сообщает Sky News.

В ходе двухдневной поездки Клеверли проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы убедить в отправке бронетехники Украине.

"Сегодня мы едины против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные сильные связи в области обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что, в конце концов, победил украинский народ", — заявил Клеверли.

Отмечается, что глава МИД будет использовать переговоры, чтобы убедить Канаду и США последовать примеру Британии в передаче танков. Это должно позволить Украине выиграть войну.

Журналисты также считают, что Клеверли стремится вернуть Британии лидирующее место в помощи Украине после ухода Бориса Джонсона. Позиция бывшего премьер-министра вызывала восхищение в западных странах, считают авторы.

До недавнего времени западные партнеры не передавали Украине современные танки, чтобы не спровоцировать президента РФ Владимира Путина. Вдобавок Байден, продолжают в издании, испытывает давление от законодателей. США выделяют огромные суммы для Украины и хотят убедиться, что Америка поддерживает победителя, а не просто продлевает боевые действия.

Напомним, 16 января Минобороны Британии анонсировало передачу в ВСУ 14 Challenger 2 и 30 САУ AS90, а также сотни БТР FV430 Bulldog.

Также 16 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что они не исключают поставку танков Leopard 2 в Украину.