Великобританія вимагатиме у США та Канади передати танки Україні, – Sky News

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вирушить із візитом до Північної Америки, де одним із головних питань буде військова допомога української армії.

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Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вирушає до Північної Америки, щоб переконати союзників відправити танки в Україну. Про це повідомляє Sky News.

Під час дводенної поїздки Клеверлі проведе переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб переконати у відправленні бронетехніки Україні.

"Сьогодні ми єдині проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні сильні зв'язки в галузі оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт переміг український народ", — заявив Клеверлі.

Зазначається, що глава МЗС використовуватиме переговори, щоб переконати Канаду і США наслідувати приклад Британії у передачі танків. Це має дозволити Україні виграти війну.

Журналісти також вважають, що Клеверлі прагне повернути Британії лідируюче місце у допомозі Україні після відходу Бориса Джонсона. Позиція колишнього прем'єр-міністра викликала захоплення у західних країнах, вважають автори.

Донедавна західні партнери не передавали Україні сучасні танки, щоби не спровокувати президента РФ Володимира Путіна. Крім того, Байден, продовжують у виданні, зазнає тиску від законодавців. США виділяють величезні суми для України і хочуть переконатись, що Америка підтримує переможця, а не просто продовжує бойові дії.

Нагадаємо, 16 січня Міноборони Британії анонсувало передачу ЗСУ 14 Challenger 2 та 30 САУ AS90, а також сотні БТР FV430 Bulldog.

Також 16 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що вони не виключають постачання танків Leopard 2 в Україну.