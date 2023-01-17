Европейские государства выступили за создание танковой коалиции для Украины, — ОП

По словам Михаила Подоляка, для контрнаступления Украине нужны танки Challenger, M1 Abrams и Leopard 2.

Related video

Ряд европейских государств выступили с идеей создания танковой коалиции для Украины. Об этом во вторник, 17 января, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Ряд государств Европы не просто готовы передать технику и обсуждать логистику, но и выступили с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины. Идея будет реализована обязательно", — написал Подоляк.

Фото: Скриншот

Вместе с тем советник главы ОП напомнил, что Украине для контрнаступления нужны танки Challenger, M1 Abrams и Leopard 2.

Что известно о поставках танков Украине

17 ноября министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что новый глава Минобороны Германии Борис Писториус решит вопрос с поставками танков Leopard 2.

По информации Reuters, Германия произвела тысячи танков Leopard 2 во время Холодной войны. Сейчас они стоят на вооружении многих армий Европы. Поэтому многими экспертами они рассматриваются как единственный вариант, если речь идет о больших поставках западных танков в Украину. Однако они не могут быть доставлены без разрешения из Берлина.

Кроме того, 17 января стало известно о том, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправился в Северную Америку, чтобы убедить союзников поставить танки в Украину.

В этот же день президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении передать Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard.

"Мы собираем сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину. Надеюсь, к нам присоединятся союзники и мы сформируем вместе хотя бы бронетанковую бригаду. Речь идет о примерно 14 танках", — заявил Дуда.

Ранее, 16 декабря, в Минобороны Великобритании подтвердили отправку Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Как отметил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине основные боевые танки западных стран.

13 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard, однако все ожидают решения Германии.

"Уже есть три… и плюс Польша и Финляндия уже засветились, уже есть пять стран, готовых передать Украине танки, но ждут решения Германии", — заявил Кулеба.

Напомним, 17 января ВВС украинские военные рассказали BBC, что они быстро освоят западные танки. Именно они должны позволить выйти из тупика, который сейчас наблюдается на фронте.

Также 17 января Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность отправки ЗРК Patriot в Украину.