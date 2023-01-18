Польща планує передати Україні до 100 танків разом із союзниками

Ведуться переговори з Німеччиною та іншими партнерами, щоби разом передати українській армії Leopard 2.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони розраховують на передачу до сотні сучасних танків Україні в кооперації із союзниками. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.

На форумі в Давосі польський прем'єр заявив, що всього вони хотіли б передати Україні до 100 танків. Для цього ведуться переговори із союзниками, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца. Моравецький стверджує, що він намагається переконати німецького лідера зробити більше для постачання важкої зброї Україні.

17 січня Олаф Шольц уперше заявив про те, що він веде переговори з іншими країнами про можливі постачання танків Leopard 2. Однак будь-яке рішення він ухвалюватиме лише в контакті з іншими країнами.

"Кілька тижнів тому я розмовляв із канцлером ФРН Олафом Шольцем і постарався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини й інших країн ЄС", — повідомив Моравецький.

У виданні наголошують, що танки німецького виробництва є на озброєнні 12 європейських країн. Для відправки їх в Україну чи будь-яку іншу країну потрібен дозвіл на реекспорт із Німеччини. Наразі публічно про плани передати танки заявила Польща та Фінляндія. Іспанія повідомила, що передати танки не зможуть. У Канаді заявили, що вони не виключають постачання бронетехніки Україні. Також 14 танків передадуть британці, проте вони передадуть Challenger 2.

Нагадаємо, 17 січня в ОП заявили, що Захід виступив за створення танкової коаліції для України. Для контрнаступу потрібні Leopard 2, M1 Abrams, Challenger 2.

Також ЗМІ повідомляли, що першим рішенням нового глави Міноборони Німеччини стало відправити танки Leopard 2 Україні. Напередодні саміту на авіабазі "Рамштайн" пройде зустріч Пісторіуса з главою Міноборони США Ллойдом Остіном.