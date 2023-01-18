США готує новий пакет військової допомоги Україні: чи увійдуть туди танки

Західні експерти вважають, що занадто велика варіація танків може послабити ЗСУ, оскільки потрібні різні підходи до логістики й експлуатації.

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Найближчими днями в США оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Про це у середу, 18 січня, пише CNN із посиланням на слова двох анонімних американських чиновників.

Зазначимо, що найбільший на сьогодні пакет заходів безпеки США, про який було оголошено раніше в січні, становив понад $3 мільярди і містив першу партію бойових машин піхоти Bradley. Попередній пакет становив $1,85 мільярдів доларів і був оголошений наприкінці грудня минулого року.

Чи передадуть США Україні танки?

Поки невідомо, що саме увійде до нового пакету військової допомоги, але на думку американських чиновників, США поки що не готові задовольнити прохання Києва про передавання важких танків.

У вівторок, 17 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, розвивалася впродовж усієї війни і Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "все, що їй потрібне для успіху на війні".

Водночас досі жоден офіційний представник США не дав зрозуміти, що адміністрація спрямує в Україну американські танки.

Експерти побоюються, що американські танки послаблять здатність ЗСУ обслуговувати їх

За даними журналістів, у Пентагоні стурбовані тим, що експлуатація та обслуговування 70-тонного танка Abrams може не підійти для використання на полі битви в Україні.

"Це дуже, дуже відмінна система від того покоління танків, яке вони використовують у цей час. Тому нам доведеться пройти значну програму навчання з їхньою армією. Не можна просто сказати: "Гей, ми виставляємо вам Абрамс сьогодні, а завтра ви б'єтеся з ним". Це навіть за межами можливого", — сказав генерал-майор армії у відставці Патрік Донахью, колишній командир Центру передового досвіду сухопутних військ у Форт-Беннінгу, штат Джорджія.

На його думку, надто велика кількість варіантів танків лише послабить здатність України обслуговувати їх.

"Чим більше модифікацій танків ви поставите в українську армію, тим більше буде ускладнювати їх логістику. Я маю на увазі, що Challenger — це зовсім інша система, ніж Abrams, і зовсім інша система, ніж Leopard... Вони також мають серйозні проблеми з інтеграцією "Челленджера", якщо вони збираються отримати більше варіантів інших основних бойових танків", — додав Донахью.

Натомість генерал армії у відставці Роберт Абрамс — колишній командувач збройних сил США в Кореї сказав CNN, що не можна відкладати рішення про відправлення танків.

"Якщо, зрештою, через п'ять місяців ми скажемо: "Добре, добре, ми збираємося дати їм кілька танків M1, оберіть свій варіант", — ми просто втратимо п'ять місяців часу на підготовку. Тож політичне рішення насправді має бути ухвалено раніше, ніж пізніше", — сказав він.

Зазначимо, що у п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайні у Німеччині відбудеться зустріч представників Міноборони України із західними союзниками, де обговорюватимуться питання надання Києву необхідного озброєння.

Нагадаємо, 17 січня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що низка європейських держав виступила з ідеєю створення танкової коаліції для України.

Також 17 січня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що новий голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вирішить питання щодо постачання танків Leopard 2.

Цього ж дня президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі заявив про намір передати Збройним силам України 14 танків Leopard.

Раніше, 16 грудня, в Міноборони Великої Британії підтвердили відправлення Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. Як зазначив глава британського оборонного відомства Бен Воллес, Велика Британія стане першою країною, яка передасть Україні основні бойові танки західних країн.