Додаткові системи ППО: Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні

За словами представника Ради національної безпеки Джона Кірбі, нові озброєння, які планують передати Києву, поки що тримаються в секреті. Але Вашингтон поставив за мету допомогти Україні захиститися від ракетних обстрілів.

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До нового пакету військової допомоги США для України увійдуть засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на заяву представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі під час брифінгу 16 грудня.

"Буде новий пакет оборонної допомоги, зараз ми не готові оголосити, що саме буде в ньому, але ви можете очікувати на нові поставки додаткових засобів ППО", — заявив Джон Кірбі.

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Також Кірбі додав, що доти, доки Україна піддаватиметься повітряним атакам із боку Росії, США допомагатимуть їй оборонятися.

Скільки у США готові витратити на військову допомогу Україні

Зазначимо, що сьогодні, 16 грудня, Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі рекордних $847,3 млрд, повідомляє видання The Hill. Щонайменше $800 млн від загальної суми передбачено на допомогу з гарантування безпеки України та ще $6 млрд виділено в межах ініціативи зі стримування Росії в Європі.

Крім того, у документі про оборонний бюджет йдеться про продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на 5 років. Рішення набуде чинності після підписання президентом Джо Байденом.

Раніше повідомлялося про те, що США розглядають можливість розширення військової допомоги для України на тлі побоювань української влади, що Росія знову спробує захопити Київ уже в січні чи лютому.

Також Фокус писав, що прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що США не дозволять Росії диктувати, що їм потрібно робити щодо військової підтримки Україні. Так відповів Райдер після заяви посольства РФ у США щодо планів Вашингтона надіслати Києву ЗРК Patriot, щоб посилити ППО України. Там заявили, що таке рішення начебто є черговою провокацією.