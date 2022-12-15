"Непередбачувані наслідки": у посольстві РФ відреагували на плани США поставити Україні Patriot

За словами британського військового аналітика, США подають чіткий сигнал Росії, коли кажуть, що готові передати Україні Patriot.

Related video

У посольстві Росії у США відреагували на плани Вашингтона надіслати Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб посилити ППО України. Там заявили, що таке рішення начебто є черговою провокацією. Посольство цитує російське агентство ТАСС.

У повідомленні сказано, що передача може призвести до "непередбачуваних наслідків".

"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків, — заявили в посольстві РФ", — повідомляє російське ЗМІ.

Зазначимо, що, як пише видання Sky News, ексдиректор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк упевнений, що плани США передати системи ППО Patriot Україні є сигналом для Росії. Вашингтон натякає на те, що Москва має припинити далі ініціювати ескалацію. Йдеться про можливу передачу Росії іранських ракет.

"Повідомлення з Америки зрозуміле: якщо ви збираєтеся отримати балістичні ракети з Ірану, ми дамо українцям можливість їх збити", — заявив експерт.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні підтвердили плани відправити в Україну системи Patrio t. За словами журналістів "Голосу Америки", офіційне оголошення постачання Patriot в Україну можна чекати вже цього тижня.

Ще нагадаємо, що ЗМІ назвали умову, за якої Байден погодиться передати Patriot Україні. Система ППО Patriot дуже ефективна, проте для її використання потрібна хороша підготовка, яка може зайняти місяці. Наразі Пентагон думає над планом навчання українських військових.

Також повідомлялося, що Путіну пригрозили знищити системи ППО Patriot, якщо США їх відправлять в Україну. Зенітні ракетні комплекси, за словами спікера Кремля Пєскова, стануть "законною метою" для ЗС РФ.