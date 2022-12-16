На тлі побоювань нового наступу на Київ: США можуть посилити військову допомогу ЗСУ, — Politico

За інформацією журналістів, окрім систем протиракетної оборони Patriot, Вашингтон розглядає можливість передавання Києву іншого озброєння.

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США розглядають можливість розширення військової допомоги для України на тлі побоювань українського керівництва, що Росія знову спробує взяти Київ уже у січні чи лютому. Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на шість джерел, знайомих із дискусіями.

На додаток до завершення розробки планів відправлення системи протиракетної оборони Patriot, Вашингтон також розглядає можливість відправлення іншого озброєння. Наприклад, комплекти для прямого наведення (JDAM), які перетворять некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні" бомби. Також йдеться про наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність ударів ЗСУ.

Крім того, журналісти зазначають, що Пентагон 15 грудня оголосив, що розширює підготовку українських військових на базі США в Німеччині. Американські військові зараз навчають кілька сотень українців на місяць поводженню з конкретним озброєнням.

Новий план передбачає розширення навчання майже 500 солдат щомісяця. Навчання буде враховувати те, як координувати маневрування піхоти з артилерійською підтримкою.

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може знову розпочати наступ на Київ уже в січні чи березні наступного року. За його словами, Кремль планує кинути на війну в Україні ще 200 тисяч російських підготовлених солдат.

Таке ж побоювання висловив голова Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, половину мобілізованих росіян відправили на фронт. Решта проходить підготовку в тренувальних таборах, на що піде приблизно три місяці.