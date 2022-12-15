Історія повторюється: Росія почне наступ у лютому, — Резніков

За словами глави Міноборони, половину російських мобілізованих уже направили до України. Решта проходить підготовку в тренувальних таборах, на що піде близько трьох місяців.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що глава Кремля Володимир Путін готує новий масштабний наступ у новому році, незважаючи на серію принизливих поразок на полі бою. Про це повідомляє The Guardian.

Незважаючи на те, що Україна успішно протистоїть ракетним обстрілам ЗС РФ, яких зазнає важлива енергетична інфраструктура, є докази нового масштабного наступу, що готується, вважає міністр.

Резніков припускає, що новий наступ може розпочатися в лютому, але інші представники України вважають, що це може статися ще раніше, у січні.

Мобілізація в РФ

Глава Міноборони згадав про "часткову мобілізацію" в РФ. За його словами, із 300 000 мобілізованих половина була спрямована для підтримки російських сил на окупованих територіях України, тоді як інша половина проходить ретельнішу підготовку для участі в майбутньому наступі.

"Інша частина мобілізованих, а це приблизно 150 тисяч, розпочала свою підготовку в різних тренувальних таборах", — зазначив Резніков.

"[Мобілізованим] потрібно щонайменше три місяці підготовки, а це означає, що наступну хвилю наступу намічено, швидше за все, на лютий, як і минулого року. В цьому їх план", — сказав Резніков.

Резніков вважає, що мобілізаційна кампанія в РФ вийде за межі "часткової". За його словами, тактика російських військ зводиться до "м'ясорубки": у бій кидають якнайбільше особового складу в надії за рахунок кількісної переваги розтрощити менші за чисельністю українські сили.

"Кремль намагається знайти нові рішення, щоб здобути перемогу", — сказав Резніков.

Такі міркування висловив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, російська мобілізація працює і підготовка мобілізованих продовжується.

Новий масштабний наступ ЗС РФ може розпочатися у лютому-березні, у кращому разі, у гіршому — наприкінці січня, вважає головком.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр також попереджає, що загроза не минула.

За її словами, не варто розслаблятися, бо кінцева мета Російської Федерації – захоплення всієї України.

"Велика радянська армія проти маленької "

Резніков заявив, що Україна використовує гібридну тактику: українських військовослужбовців готують у низці західних країн, а союзники постачають зброю, яка має дозволити протистояти новим атакам.

Резніков пояснив, що якби ЗСУ теж використовували тактику "м'ясорубки", Україна неодмінно б програла.

"Було помилкою вважати, що ми маленька радянська армія, яка протистоятиме великій радянській. Звичайно, велика радянська армія перемогла б маленьку радянську армію, але річ у тому, що ми не радянська армія", — сказав він.

Слова Резнікова перегукуються із заявами інших офіційних осіб України, у тому числі й президента Володимира Зеленського. Все це схоже на цілеспрямовані зусилля попередити західних союзників про те, що не варто заспокоюватися.

Нагадаємо, що окупанти поповнюють втрати за рахунок трудових мігрантів — переважно з Узбекистану та Таджикистану.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль зіштовхнувся із критичним недоліком боєприпасів для артилерії. Таку заяву зробило британське командування.