Таджики й узбеки: окупанти поповнюють втрати на фронті за рахунок трудових мігрантів, — Генштаб (відео)

За словами генерала Олексія Громова, керівництво РФ на законодавчому рівні вирішило питання щодо залучення до військової служби трудових мігрантів. Переважно це вихідці з країн Середньої Азії та Кавказу.

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Військове керівництво РФ вирішило поповнювати втрати серед особового складу підрозділів збройних сил, які ведуть бойові дії на території України, за рахунок трудових мігрантів із Таджикистану, Узбекистану й інших країн. Для цього російська влада ухвалила низку законодавчих актів, які істотно розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Генерал зазначив, що згідно з новими законодавчими нормами в Росії дозволено призвати на військову службу з мобілізації засуджених громадян, які відбувають покарання або мають непогашену судимість. Тим часом Громов уточнив, що під дію закону не підпадають засуджені за держзраду, тероризм та інші тяжкі злочини.

"Зазначені зміни насамперед спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, які перебувають на території Російської Федерації", — пояснив Громов.

За його словами, на території РФ наразі перебувають майже 6 млн осіб переважно з країн Азії та Кавказу. З них майже 50% — вихідці з Узбекистану, 30% — з Таджикистану, решта мігрантів уродженці Киргизстану, Вірменії, Азербайджану й інших країн.

"Із загальної кількості мігрантів приблизно 2,7 млн осіб, а це майже 45% є чоловіками призовного віку", — зазначив бригадний генерал Громов.

Також генерал повідомив, що окупаційна влада так званої "ЛНР" продовжує примусову мобілізацію осіб чоловічої статі. Зокрема, у населеному пункті Ровеньки військові провели пошуки чоловіків для подальшого їх призову до лав 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ. При цьому всі виїзди та в'їзди до міста загарбники заблокували.

Раніше повідомлялося, що на думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, втрати у живій силі ЗС РФ в Україні становлять понад 100 тисяч осіб. При цьому військове керівництво ворога намагається поповнити втрати на фронті ув'язненими.

На думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія готується мобілізувати ще майже 200 тисяч солдат із метою чергової спроби наступу на Київ. Залужний також зазначив, що "часткова мобілізація", проведена за наказом Путіна, все ж таки дала свої результати, тому проблеми в російській армії не настільки жахливі, щоб вона не могла наступати.