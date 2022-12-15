Таджики и узбеки: оккупанты восполняют потери на фронте за счет трудовых мигрантов, — Генштаб (видео)

По словам генерала Алексея Громова, руководство РФ на законодательном уровне решило вопрос о привлечение к военной службе трудовых мигрантов. В основном это выходцы из стран Средней Азии и Кавказа.

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Военное руководство РФ решило восполнять потери среди личного состава подразделений вооруженных сил, ведущих боевые действия на территории Украины, за счет трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и других стран. Для этого российские власти приняли ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Генерал отметил, что согласно новым законодательным нормам в России разрешено призывать на военную службу по мобилизации осужденных граждан, отбывающих наказание или имеющих непогашенную судимость. Между тем Громов уточнил, что под действие закона не подпадают осужденные за госизмену, терроризм и другие тяжкие преступления.

"Указанные изменения прежде всего направлены на привлечение к военной службе трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации", — пояснил Громов.

По его словам, на территории РФ в настоящее время пребывают около 6 млн человек в основном из стран Азии и Кавказа. Из них почти 50% — выходцы из Узбекистана, 30% — из Таджикистана, остальные мигранта уроженцы Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран.

"Из общего количества мигрантов около 2,7 млн человек, а это почти 45%, являются мужчинами призывного возраста", — отметил бригадный генерал Громов.

Также генерал сообщил, что оккупационные власти так называемой "ЛНР" продолжают принудительную мобилизацию лиц мужского пола. В частности, в населенном пункте Ровеньки военные провели поиски мужчин для дальнейшего их призыва в ряды 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск. При этом все выезды и въезды в город захватчики заблокировали.

Ранее сообщалось, что по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, потери в живой силе ВС РФ в Украине составляют свыше 100 тысяч человек. При этом военное руководство противника пытается восполнить потери на фронте заключенными.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия готовится мобилизовать еще около 200 тысяч солдат с целью очередной попытки наступления на Киев. Залужный также отметил, что "частичная мобилизация", проведенная по приказу Путина, все же дала свои результаты, поэтому проблемы в российской армии не настолько ужасны, чтобы она не могла наступать.