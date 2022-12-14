Свыше 100 тысяч солдат: у Зеленского озвучили потери РФ с начала войны (видео)

Российская армия пытается восполнить потери в живой силе за счет мобилизации заключенных. Однако переломить ход войны за счет зеков, отметил советник главы ОП, у оккупантов не выйдет.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала рассказал о потерях российских оккупантов по состоянию на 14 декабря. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в живой силе по меньшей мере 100 тысяч солдат, из них 740 захватчиков были уничтожены за прошедшие сутки.

При этом советник пояснил, что реальные потери россиян на фронте больше, чем обнародует Генштаб ВСУ, поскольку в Минобороны РФ учитываются потери в зависимости от вида войск. Например, потери таких вооруженных формирований, как группа "Вагнер", вообще не учитываются российским министерством.

Также Подоляк отметил, что отдельно учитываются потери в рядах Росгвардии, которая осуществляет карательные операции на временно оккупированных территориях Украины.

"На мой взгляд, цифра побольше. Уже есть больше 100 тысяч, может 110-115-120 тысяч в общем. А я еще не считаю санитарные потери — они достаточно большие, почему мобилизация в России и не заканчивается", — сказал Подоляк.

Советник также оценил попытки России восполнить потери за счет мобилизации и отправки на фронт заключенных — в Кремле думают, что за счет зеков они смогут как-то изменить ход войны и таким образом не проводить бесконечное число мобилизационных мероприятий. Подоляк отмечает, что эти шаги бесполезны, потому что мобилизация в РФ будет проходить до полной политической трансформации России.

"Зеки — это не та категория людей, которые воюют в Украине на каких-то идеологических началах. Вообще сейчас не существует этой профанации, с которой Россия заходила к нам. Имеется в виду "денацификация", поскольку уже понятно, что Россия является классическим нацистским типом государства, как такового", — заявил Подоляк, добавив при этом, что российские зеки воюют с учетом того, что их преступления не будут учтены.

Напомним, по данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 декабря Вооруженные силы РФ понесли потери убитыми в 90 090 солдат. Только за 1 декабря были убиты 650 захватчиков.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк 1 декабря заявил, что необратимые потери России в войне с Украиной составляют около 200 тысяч человек. В их число входят не только погибшие, но и раненые, ампутанты, тяжелые болезни, пленные и пропавшие без вести.