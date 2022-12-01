Около 200 тысяч военных: в ОП назвали цифру необратимых потерь РФ в Украине (видео)

Российское военное руководство, по словам Михаила Подоляка, объявило мобилизацию из-за высокого процента убитых на фронте. ВСУ потеряли намного меньше солдат, есть также резервы в виде теробороны.

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Необратимые потери России в войне с Украиной составляют около 200 тысяч человек. Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы "Воздух" на YouTube-канале Ходорковский LIVE.

"По нашим данным, который дает Генштаб и Главное управление разведки, в российской армии около 90 тысяч погибших. Безусловно, эта цифра округлена. Необратимые потери, включая санитарные (раненые, ампутанты, тяжелые болезни, пленные, пропавшие без вести), цифра близка к 200 тысячам", — сообщил советник.

[ + – ] Кремль объявил частичную мобилизацию из-за больших потерь, заявил Подоляк

Именно из-за такого уровня потерь в Кремле объявили частичную мобилизацию, уверен Подоляк.

"России нужно компенсировать 200 тысяч потерь. У нас (в Украине, – ред.) мобилизацию не объявляли. Есть резерв в виде теробороны, структурного подразделения ВСУ", — добавил он.

Подоляк коснулся вопроса украинских потерь. Он озвучил цифру в 12-14 тысяч убитых со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Да есть определенный процент раненых и он выше… Точное число по гражданским погибшим неизвестно. На временно оккупированных территориях, особенно в Мариуполе, где были тяжелые бои, гораздо больше жертв", — проинформировал советник главы ОП.

Прямых боевых столкновений на фронте пока нет, кроме Бахмутского и Донецкого направлений, заключил Подоляк.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила о гибели более 20 тысяч гражданских и 100 тысяч военных ВСУ за время полномасштабной войны.

Такой комментарий вызвал немедленную реакцию Банковой. Спикер президента Украины Сергей Никифоров отметил, что данные об украинских потерях — весьма чувствительная информация. Ее вправе озвучивать только военное руководство Украины.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что в войне с РФ погибли чуть более 10 тысяч украинских военных. По его данным, потери россиян и ВСУ соотносятся как 1:7.