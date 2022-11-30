Еврокомиссия: "За время войны погибли 100 тысяч украинских военных и 20 тысяч гражданских"

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Россия нанесла ущерб Украине, который оценивается в 600 миллиардов евро. Но у Евросоюза есть механизмы заставить РФ заплатить, так как 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка уже заблокированы.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за агрессию против суверенного государства. По ее словам, на сегодняшний день в Украине погибли более 20 тысяч мирных граждан и 100 тысяч военнослужащих. Видео выступления президента Еврокомиссии опубликовано в Twitter.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС продолжает поддерживать Международный уголовный суд и предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и уголовного преследования преступлений в результате российской агрессии. Для этого Еврокомиссия готова начать диалог с международным сообществом, чтобы получить максимальную поддержку.

Кроме того фон дер Ляйен озвучила размер нанесенного Украине ущерба, По ее словам, разрушения в результате войны в стране оцениваются в 600 миллиардов евро.

"Россия должна также финансово заплатить за причиненное ею опустошение. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны", — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что у ЕС имеются средства, чтобы заставить Россию заплатить, так как 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка были заблокированы, а 19 миллиардов евро денег российских олигархов заморозили. По словам главы Еврокомиссии, в краткосрочной перспективе может быть создана структура для управления этими средствами и их инвестирования.

"А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", — подытожила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России. По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ЕС работают над тем, чтобы нанести удар по самым болезненным местам РФ, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

Министры энергетики стран Европейского союза 24 ноября согласились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. В заявлении Еврокомиссии сказано, что европейские страны будут закупать газ на международном рынке и откажутся от поставок голубого топлива из России.