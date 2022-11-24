Евросоюз решил исключить российский газ из совместных закупков: где будут брать топливо

Еврокомиссия наймет посредника, который просчитает все запросы и найдет выгодные газовые предложения. Страны ЕС обязаны приобретать по новому механизму 13,5 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ в 2023 году.

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Министры энергетики стран Европейского союза на заседании 24 ноября в Брюсселе согласились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи министров.

Объем совместных закупок в следующем году должен составить не менее 15% от объема газохранилищ стран-членов — 13,5 млрд кубометров. Чиновники полагают, что европейские страны будут закупать газ на международном рынке и откажутся от поставок голубого топлива из России.

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — отметили чиновники.

Новые меры, как указали в Еврокомиссии, повысят солидарность стран при чрезвычайной ситуации и дефиците газа, а также ограничат волатильность цен на энергоресурсы.

ЕС наймет посредника для расчета совокупного спроса и поиска газовых предложений на мировых рынках. Страны-члены ЕС обяжут компании использовать услуги посредника, чтобы довести объем закупаемого газа до 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ.

Второй этап предусматривает право компаний покупать газ через платформу индивидуально или сообща у производителей или поставщиков природного газа, пояснила комиссия.

Отметим, что по данным Bloomberg поставки российского сжиженного газа в октябре этого года приблизились к рекордному объему. Экспорт сырья вырос на 1,1% в годовом измерении – до 2,9 млн тонн.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнивал Россию с наркодельцом, которая "подсадила" Европу на дешевый газ. В октябре цена газа в Европе упала в 8 раз на фоне небольшого спроса.

Фокус ранее писал, что Турция решила рассчитываться за российский газ в рублях. Россия таким образом хочет избежать часть санкций Запада за начало войны в Украине.