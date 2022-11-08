Турция начала платить России за газ в рублях

Кроме Турции, на новые условия оплаты еще раньше согласились основные клиенты "Газпрома" из Италии и Германии.

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За поставки природного российского газа Турция будет рассчитываться в рублях. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, сообщает Reuters.

Как отметил турецкий чиновник, в ближайшие месяцы доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится.

По данным агентства, Россия настаивает на том, чтобы нуждающиеся в ее энергоносителях страны оплачивали поставки в рублях, для поддержки российской валюты. Но большинство международных энергетических сделок проходят в долларах США или евро. Турция тоже пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от неортодоксальной денежно-кредитной политики.

Отмечается, что Турция и Россия договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа в сентябре 2022 года.

Зачем России оплата за газ в рублях

В конце марта 2022 года глава Кремля Владимир Путин своим указом обязал "недружественные страны" переходить на рубли в расчетах за поставляемые энергоресурсы. Аналитики консалтинговой компании из Норвегии Rystad Energy полагают, что если Россия будет получать платежи за газ в рублях, она избежит некоторых санкций, которые США и союзники ввели за вторжение в Украину.

Клаудио Галимберти, старший вице-президент Rystad, сказал, что Россия может разработать новые контракты, требующие оплаты в рублях, но для этого правительствам потребуется держать рубли в своих центральных банках.

При этом, основные клиенты "Газпрома" из Италии и Германии согласились на новые условия оплаты, но девять компаний из Болгарии, Дании, балтийских стран, Нидерландов, Польши и Финляндии отказались оплачивать поставки газа в рублях.

Среди прочих:

PGNiG (Польша): остановила поставки 27 апреля;

Булгаргаз (Болгария): остановила поставки 27 апреля;

Gasum (Финляндия): остановила поставки 21 мая;

GasTerra (Нидерланды): остановила поставки 31 мая;

Shell Energy (Германия): остановила поставки 31 мая;

Литва (Amber Grid), Эстония (Eesti gas), Латвия (JSC Conexus Baltic Grid) прекратили покупать российский газ и подготовили два месяца для хранения.

Ранее Фокус сообщал, что Россия резко увеличила объем поставок нефти морем. Так в РФ хотят успеть продать как можно своего "черного золота" до момента, когда санкции ЕС вступят в силу.

Напомним, что Украина и ее партнеры готовят проект резолюции о реестре претензий к России, который хотят представить Генассамблее ООН в ноябре. Если ООН одобрит проект, это позволит начать обсуждение репараций и того, как заставить РФ выплатить их.