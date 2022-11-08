Туреччина почала платити Росії за газ у рублях

Окрім Туреччини, на нові умови оплати ще раніше погодилися основні клієнти "Газпрому" з Італії та Німеччини.

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За постачання природного російського газу Туреччина розраховуватиметься у рублях. Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє Reuters.

Як зазначив турецький чиновник, найближчими місяцями частка платежів у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.

За даними агентства, Росія наполягає на тому, щоб країни, які потребують її енергоносіїв, оплачували постачання в рублях, для підтримки російської валюти. Але більшість міжнародних енергетичних угод проходять у доларах США чи євро. Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка постраждала від неортодоксальної грошово-кредитної політики.

Зазначається, що Туреччина та Росія домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу у вересні 2022 року.

Навіщо Росії оплата за газ у рублях

Наприкінці березня 2022 року глава Кремля Володимир Путін своїм указом зобов'язав "недружні країни" переходити на рублі в розрахунках за енергоресурси, що постачаються. Аналітики консалтингової компанії з Норвегії Rystad Energy вважають, що якщо Росія отримуватиме платежі за газ у рублях, вона уникне деяких санкцій, які США та союзники ввели за вторгнення в Україну.

Клаудіо Галімберті, старший віцепрезидент Rystad, сказав, що Росія може розробити нові контракти, які вимагають оплати в рублях, але для цього урядам потрібно буде тримати рублі у своїх центральних банках.

Водночас основні клієнти "Газпрому" з Італії та Німеччини погодилися на нові умови оплати, але дев'ять компаній із Болгарії, Данії, балтійських країн, Нідерландів, Польщі та Фінляндії відмовилися оплачувати постачання газу в рублях.

Серед інших:

PGNiG (Польща): зупинила постачання 27 квітня;

Булгаргаз (Болгарія): зупинила постачання 27 квітня;

Gasum (Фінляндія): зупинила постачання 21 травня;

GasTerra (Нідерланди): зупинила постачання 31 травня;

Shell Energy (Німеччина): зупинила постачання 31 травня;

Литва (Amber Grid), Естонія (Eesti gas), Латвія (JSC Conexus Baltic Grid) припинили купувати російський газ та підготували два місяці для зберігання.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія різко збільшила обсяг постачання нафти морем. Так у РФ хочуть встигнути продати якомога своє "чорне золото" до моменту, коли санкції ЄС набудуть чинності.

Нагадаємо, що Україна та її партнери готують проєкт резолюції про реєстр претензій до Росії, який хочуть представити Генасамблеї ООН у листопаді. Якщо ООН схвалить проєкт, це дозволить розпочати обговорення репарацій та того, як змусити РФ виплатити їх.