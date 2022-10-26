Подсадили Европу на дешевый газ: премьер Польши сравнил Россию с наркодельцом (видео)

По словам Матеуша Моравецкого, Европа сильно зависит от российских энергоресурсов. Москва знает, что ЕС "придет за новой дозой газа как наркоман" и будет исправно платить.

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Россия ведет себя на газовом рынке как наркоторговец и постоянно шантажирует Запад. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщила канцелярия польского правительства.

По словам Моравецкого, Москва — это наркоделец, который "специально подсадил наркомана на товар, дав ему дешевую дозу".

"Многие говорят о зависимости Европы от российского сырья. Действительно, Россия ведет себя как наркоторговец. Она — как дилер, который дает первую дозу бесплатно, зная, что наркоман придет снова и дорого заплатит за следующие", — заметил политик.

[ + – ] Поддержка Украины, как сказал Моравецкий, станет инвестицией в безопасность Европы

Глава правительства уверен, что сегодня недостаточно говорить лишь о реконструкции Украины.

"Мы должны говорить об изменении формы Европы", — заявил он.

Поддержка Украины, по оценке премьера, станет инвестицией в безопасность Евросоюза. Кто этого не делает, тот предал европейские ценности, или одурманен Россией. Финансовая поддержка Киева нужна в течение всего 2023 года, уверен он.

"Чтобы победить в войне с РФ, нужно построить совершенно новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом плане", – заключил Моравецкий.

Отметим, что газ в Европе в октябре упал в цене в 8 раз из-за небольшого спроса и теплой осени. Украинский глава Минэнерго предложил ЕС хранить газ в украинских хранилищах.

Украинские политики говорили о накоплении достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона. А 20 октября в Киеве начали отопительный сезон.

Страны ЕС смогли уменьшить зависимость от российского газа благодаря замещению поставок ресурса из Норвегии и США.