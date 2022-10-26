Підсадили Європу на дешевий газ: прем'єр Польщі порівняв Росію з наркодилером(відео)

За словами Матеуша Моравецького, Європа дуже залежить від російських енергоресурсів. Москва знає, що ЄС "прийде за новою дозою газу як наркоман" і справно платитиме.

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Росія поводиться на газовому ринку як наркоторговець і постійно шантажує Захід. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на конференції з відновлення України у Берліні, повідомила канцелярія польського уряду.

За словами Моравецького, Москва — це наркодилер, який "спеціально підсадив наркомана на товар, давши йому дешеву дозу".

"Багато хто говорить про залежність Європи від російської сировини. Справді, Росія поводиться як наркоторговець. Вона — як дилер, який дає першу дозу безкоштовно, знаючи, що наркоман прийде знову і дорого заплатить за наступні", — зауважив політик.

[ + – ] Підтримка України, як сказав Моравецький, стане інвестицією у безпеку Європи

Глава уряду впевнений, що сьогодні недостатньо говорити лише про реконструкцію України.

"Ми повинні говорити про зміну форми Європи", — заявив він.

Підтримка України, за оцінкою прем’єра, стане інвестицією в безпеку Євросоюзу. Хто цього не робить, той зрадив європейські цінності або одурманений Росією. Фінансова підтримка Києва потрібна протягом усього 2023 року, впевнений він.

"Щоб перемогти у війні з РФ, потрібно побудувати абсолютно нову безпекову архітектуру в економічному і політичному плані", — підсумував Моравецький.

Зазначимо, що газ у Європі у жовтні впав у ціні у 8 разів через невеликий попит та теплу осінь. Український голова Міненерго запропонував ЄС зберігати газ в українських сховищах.

Українські політики говорили про накопичення достатнього обсягу газу для проходження опалювального сезону. А 20 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон.

Країни ЄС змогли зменшити залежність від російського газу завдяки заміщенню постачання ресурсу з Норвегії та США.