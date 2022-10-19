Підготовку завершено: у Києві завтра розпочнеться опалювальний сезон

У зв'язку із включенням опалення столичний мер Віталій Кличко закликав киян не користуватися електричними обігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажувати енергосистему.

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У четвер, 20 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон і всі будівлі за технологічним графіком почнуть підключати до системи теплопостачання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі.

"У складних умовах воєнного стану у Києві провели всі необхідні попередні роботи", — написав Кличко.

За словами міського голови, Київ також готовий до того, що поточний опалювальний сезон буде складним через атаки ЗС РФ ракетами і дронами по критичній інфраструктурі столиці. Саме тому місцева влада збільшила на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, а також придбала додаткову техніку та матеріали. Вона може знадобитися для відновлення пошкоджень.

Кличко додав, що соціальні заклади — школи, дитячі садки, лікарні — підключати до опалення почали дещо раніше за індивідуальними заявками. Причина — погодні умови. Це похолодання та низька температура вночі.

Також, київський міський голова загострив увагу мешканців та гостей столиці на необхідності раціонально та економно використовувати у цьому опалювальному сезоні електроенергію. Кличко закликав не користуватися електрообігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажували систему електропостачання.

Нагадаємо, українська влада розробила 72 сценарії підготовки до опалювального сезону. Експерти передбачили алгоритм дій у разі масових ракетних ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі.

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