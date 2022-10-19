Подготовка завершена: в Киеве завтра начнется отопительный сезон

В связи с включением отопления столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян не пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами, чтобы не перегружать энергосистему.

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В четверг, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон и все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале.

"В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы", — написал Кличко.

По словам городского главы, Киев также готов к тому, что текущий отопительный сезон будет сложным из-за атак ВС РФ ракетами и дронами по критической инфраструктуре столицы. Именно поэтому местные власти увеличили на 10% численность аварийно-спасательных служб, а также приобрели дополнительную технику и материалы. Она сможет понадобиться для восстановления повреждений.

Кличко добавил, что социальные заведения — школы, детские сады, больницы — подключать к отоплению начали несколько раньше по индивидуальным заявкам. Причина — погодные условие. Это похолодание и низкая температура ночью.

Кроме того киевский городской глава заострил внимание жителей и гостей столицы на необходимости рационально и экономно использовать в этом отопительном сезоне электроэнергию. Кличко призвал не пользоваться электрообогревателями и кондиционерами, чтоб не перегружали систему электроснабжения.

Напомним, украинские власти разработали 72 сценария подготовки к отопительному сезону. Эксперты предусмотрели алгоритм действий на случай массовых ракетных ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Фокус писал о том, что в Украине заработал государственный интернет-магазин для покупки дров. Украинцы уже купили онлайн 2 млн 439 тыcяч кубометров древесины.