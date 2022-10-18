Онлайн с доставкой к дому: в Украине заработал государственный интернет-магазин для покупки дров

Украинцы уже купили онлайн 2 млн 439 тыс кубометров древесины.

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В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Ресурс создавался для упрощения украинцам процедуры покупки дров для отопления. Чтобы купить дрова, нужно:

Зайти на ресурс и авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи или через свой банк.

Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и доступные для заказа дрова. Каждый поставщик предлагает тот ассортимент, который есть в наличии.

Выбрать вид и объем древесины, функцию с доставкой или без.

Оплатить заказ или ждать звонка оператора, чтобы решить вопросы с логистикой.

В пресс-службе министерства отмечают, что украинцы уже купили онлайн 2 млн 439 тыс кубометров древесины. На складах есть около 187 тыс. кубических метров. В общей сложности до конца 2022 года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров.

Напомним, что жителям прифронтовых и деоккупированных территорий дрова для отопления будут раздавать бесплатно. Заказать дрова можно будет через областные военные администрации (ОВА).

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона заявил, что после массированных ракетных ударов ВС РФ украинцы должны быть готовы к отключению отопления, электричества и водоснабжения. Он отметил, что атаки российских военных привели к тому, что в украинской энергосистеме сложилась критическая ситуация, поскольку каждый регион страны зависит друг от друга.