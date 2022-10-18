Онлайн з доставкою до дому: в Україні запрацював державний інтернет-магазин для купівлі дров

Українці вже купили онлайн 2 млн 439 тис. кубометрів деревини.

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В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Ресурс створювався для спрощення українцям процедури придбання дров для опалення. Щоб купити дрова, потрібно:

Зайти на ресурс та авторизуватись за допомогою електронного цифрового підпису або через свій банк.

Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та доступні для замовлення дрова. Кожен постачальник пропонує той асортимент, який є у наявності.

Вибрати вид та обсяг деревини, функцію з доставкою чи без.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора, щоб розв'язати питання з логістикою.

У пресслужбі міністерства зазначають, що українці вже купили онлайн 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах є близько 187 тисяч кубічних метрів. Загалом до кінця 2022 року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров.

Нагадаємо, що мешканцям прифронтових та деокупованих територій дрова для опалення роздаватимуть безплатно. Замовити дрова можна через обласні військові адміністрації (ОВА).

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону заявив, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ українці мають бути готові до відключення опалення, електрики та водопостачання. Він зазначив, що атаки російських військових призвели до того, що в українській енергосистемі склалася критична ситуація, оскільки кожен регіон країни залежить один від одного.