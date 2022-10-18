Украинские власти разработали 72 сценария подготовки к отопительному сезону, — Арахамия

Эксперты предусмотрели алгоритм действий на случай массовых ракетных ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре, заявил нардеп.

Related video

Украинские власти имели на руках 72 сценария подготовки к отопительному сезону, один из которых реализуется на данный момент. Он предусматривал условия, при которых российские войска обстреливали бы объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил народный депутат Давид Арахамия.

"У нас возможных сценарных анализов много. Например, только подготовка к отопительному сезону имела 72 сценария, из которых 24 было основных, наиболее вероятных. Их столько, что, честно говоря, устали жить этими гипотезами", — сказал парламентарий.

Арахамия также обратил внимание на тот факт, что даже в условиях обстрелов энергетических объектов удалось избежать большого количество жертв там.

"Это вышло не просто так. Раньше такого не произошло. Это потому, что один из сценариев был именно таким, и наши специалисты отрабатывали его механику", — указал политик.

Нардеп также отметил, что эффективность государственного управления на фоне полномасштабной войны повысилась за счет критического расчета рисков — в результате уменьшается бюрократия и чиновники меньше боятся брать на себя ответственность за свои решения.

Ранее Фокус подробно проанализировал перспективы и риски отопительного сезона 2022/23, который пройдет на фоне массовых атак войск РФ по критическим объектам инфраструктуры.

Также мы писали, что сегодня Вооруженные силы РФ нанесли удары по Киевской ТЭЦ-6, расположенной в Деснянском районе столицы. После этого заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что украинцам стоит готовиться к отключениям отопления, света и воды.