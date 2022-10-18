Ракетные удары РФ по ТЭЦ в Киеве: спасатели показали последствия "прилетов" (фото)

В результате утреннего обстрела погибли три человека. Спасатели продолжают разбор завалов.

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Украинские пожарные ликвидировали два очага пожаров на территории ТЭЦ в Киеве, которые возникли в результате ударов российских войск утром во вторник, 18 октября. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем Facebook.

По предварительным данным спасателей, погибли два человека, травмы получил еще один — ему помощь была оказана на месте. В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число погибших в результате утреннего удара по столице, увеличилось до трех.

"Пожарные ликвидировали 2 очага пожаров. Спасатели производят разбор завалов и поиск людей под ними", — говорится в сообщении ГСЧС.

От ГСЧС на месте происшествия работают 123 пожарных и 30 единиц техники.

Между тем Служба безопасности Украины уже официально подтвердила, что утренний обстрел пришелся на территорию теплоэлектростанции. Столичные власти сообщали, что инцидент произошел в Деснянском районе Киева, где расположена ТЭЦ-6.

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий в ходе брифинга уточнил, что в период с 7 по 18 октября в результате массовых обстрелов со стороны российских войск погибли более 70 украинцев, травмы получили свыше 240 человек, повреждены более 380 объектов. Среди них не только критическая инфраструктура — речь идет и о гражданских объектах, таких как жилые дома.

Напомним, утром 18 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, атаковав объекты энергетической и критической инфраструктур в различных регионах. Компания ДТЭК подтвердила, что в ходе атаки были повреждены две теплоэлектростанции. Один сотрудник энергокомпании погиб от полученных ранений, а еще шестеро были госпитализированы.

Также мы писали, что в результате ракетных ударов Житомир остался без электричества и водоснабжения, а в Киеве частично остался без света Оболонский район.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что после массированных обстрелов украинцы должны быть готовы к отключению отопления, электричества и водоснабжения.