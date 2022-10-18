Ракетні удари РФ по ТЕЦ у Києві: рятувальники показали наслідки "прильотів" (фото)

Унаслідок ранкового обстрілу загинули троє людей. Рятувальники продовжують розбір завалів.

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Українські пожежники ліквідували два осередки пожеж на території ТЕЦ у Києві, які виникли внаслідок ударів російських військ уранці у вівторок, 18 жовтня. Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у своєму Facebook.

За попередніми даними рятувальників, загинуло двоє людей, травми зазнала ще одна — їй допомогу було надано на місці. У той же час мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість загиблих унаслідок ранкового удару по столиці збільшилася до трьох.

"Пожежники ліквідували 2 осередки пожеж. Рятувальники проводять розбір завалів і пошук людей під ними", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Від ДСНС на місці події працюють 123 пожежники та 30 одиниць техніки.

Тим часом Служба безпеки України вже офіційно підтвердила, що ранковий обстріл припав на територію теплоелектростанції. Столична влада повідомляла, що інцидент стався у Деснянському районі Києва, де розташована ТЕЦ-6.

Спікер ДСНС Олександр Хорунжий у процесі брифінгу уточнив, що в період із 7 по 18 жовтня внаслідок масових обстрілів із боку російських військ загинуло понад 70 українців, травми отримали понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об'єктів. Серед них не лише критична інфраструктура — йдеться і про цивільні об'єкти, такі як житлові будинки.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, атакувавши об'єкти енергетичної та критичної інфраструктур у різних регіонах. Компанія ДТЕК підтвердила, що в процесі атаки було пошкоджено дві теплоелектростанції. Один співробітник енергокомпанії загинув від отриманих поранень, а ще шістьох було госпіталізовано.

Також ми писали, що внаслідок ракетних ударів Житомир залишився без електрики та водопостачання, а в Києві частково залишився без світла Оболонський район.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що після масованих обстрілів українці мають бути готові до відключення опалення, електрики та водопостачання.