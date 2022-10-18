Українська влада розробила 72 сценарії підготовки до опалювального сезону, — Арахамія

Експерти передбачили алгоритм дій у разі масових ракетних ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі, заявив нардеп.

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Українська влада мала на руках 72 сценарії підготовки до опалювального сезону, один із яких реалізується наразі. Він передбачав умови, за яких російські війська обстрілювали б об'єкти енергетичної інфраструктури України. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив народний депутат Давид Арахамія.

"У нас можливих сценарних аналізів багато. Наприклад, лише підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії, з яких 24 було основних, найбільш ймовірних. Їх стільки, що, чесно кажучи, втомилися жити цими гіпотезами", — сказав парламентар.

Арахамія також звернув увагу на той факт, що навіть в умовах обстрілів енергетичних об'єктів вдалося уникнути великої кількості жертв там.

"Це вийшло не просто так. Раніше такого не сталося. Це тому, що один із сценаріїв був саме таким, і наші фахівці відпрацьовували його механіку", — зазначив політик.

Нардеп також зазначив, що ефективність державного управління на тлі повномасштабної війни підвищилася за рахунок критичного розрахунку ризиків — унаслідок цього зменшується бюрократія і чиновники менше бояться брати на себе відповідальність за свої рішення.

Раніше Фокус докладно проаналізував перспективи та ризики опалювального сезону 2022/23, який пройде на тлі масових атак військ РФ по критичних об'єктах інфраструктури.

Також ми писали, що сьогодні Збройні сили РФ завдали ударів по Київській ТЕЦ-6, розташованій у Деснянському районі столиці. Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що українцям варто готуватися до відключень опалення, світла та води.