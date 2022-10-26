Європа не купує газ через надлишок палива: Україна запропонувала несподіване рішення

Навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким нікуди розвантажити газ.

Related video

Ціна на газ у Європі за останній місяць знизилася у 8 разів на тлі невеликого попиту та теплої осені. Про це повідомив заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, Європа вже майже на 100% заповнила свої підземні сховища газом, а через теплу погоду попит на "блакитне паливо" поки що не збільшується. Тому, як зазначає Ярослав Демченков, навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким нікуди розвантажити газ.

"В результаті ціна на газ в ЄС за останній місяць впала вже у вісім разів і продовжує знижуватися", — йдеться у повідомленні Ярослава Демченкова.

Чиновник вважає, що рано чи пізно попит на газ все одно зросте. І тоді трейдери, які зараз не можуть продати паливо, зробити це за кілька тижнів і набагато дорожче.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував європейським партнерам зберігати газ в українських газових сховищах.

"У нас є система підземних газосховищ, яка є найпотужнішою в Європі та третьою у світі – загальним обсягом понад 30 млрд куб. м. Для власних потреб України використовується приблизно половина. Тому ми готові запропонувати іноземним замовникам послуг вільні потужності для зберігання газу – до 15 млрд куб. м”, – написав чиновник у Твіттер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна почала нарощувати імпорт природного газу з Європи на тлі зниження цін на блакитне паливо. Так, 15-16 жовтня обсяги постачання збільшилися до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 жовтня – до 7,8 млн. куб. м.

Також повідомлялося, що Єврокомісія (ЄК) розробила план щодо обмеження цін на газ. Він передбачає механізм "динамічної" стелі цін на газ у ЄС та обов'язкові обмеження на коливання цін протягом одного дня.